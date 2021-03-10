Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Göksun- Elbistan kara yolunda yaptıkları uygulamada şüpheli gördükleri aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yaklaşık 7 kilogram esrar ele geçirilirken, B.A, K.D.E. ve A.G. gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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