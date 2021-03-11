Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çevre yolunun Kayseri istikametinde uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 12 mermi bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.K, O.D. ve F.D. işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.