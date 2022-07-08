Araçlarda dedektör köpeği "Uygun" ile arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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