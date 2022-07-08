Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

08.07.2022 16:29
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolunun Narlı Mahallesi mevkisinde iki aracı durdurdu.

Araçlarda dedektör köpeği "Uygun" ile arama yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A.G. (32), A.S. (28) ve F.C. (53) jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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