Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda Ayhan P. (48), Mehmet A. (33) ve Ertuğrul B. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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