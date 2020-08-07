Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda eroin, sentetik uyuşturucu 1 av tüfeği ile fişek ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.