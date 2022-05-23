Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen R.S., Y.S., M.N.D. ve D.A. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen aramalarda alışveriş esnasında ele geçirilen uyuşturucu madde ile aynı özellikte ve paketlenmiş satışa hazır vaziyette uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.A. adli kontrol kararı ile serbest kalırken; R.S., Y.S., M.N.D. isimli 3 şüpheli adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ