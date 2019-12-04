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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, çevre illerden uyuşturucu madde getirip park, kafe ve sokaklarda satan kişilere yönelik operasyon düzenledi.


Duraklı Mahallesinde yanında 3 tekerlekli çocuk bisikleti bulunan Resul P. adlı kişiden şüphelendi. Polis, çocuk bisikleti altına gizlenen 23.40 gram eroin ele geçirip, şahsı gözaltına aldı.


Cengiz D., Mevlana Mahallesinde parkta uyuşturucu satarken polisin kovalamacası sonucu üzerinde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalandı. Şüpheliler Samet D. ve Cemil G. ise Şeyh Şamil Mahallesi ve Yusuflar Mahallesinde araç içerisinde yakalandı.


Operasyon kapsamında, 30 şüpheli kullanıcıya adli işlem yapılırken, 28,61 gram eroin, 78,8 gram esrar, 4,24 gram metamfetamin, 0,66 gram bonzai, 38 adet ecstasy captagon hap ele geçirildi.


Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:14 Kaynak: İHA
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