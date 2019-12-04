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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon yaptı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada çocuk bisikletinin altına gizlenmiş bir miktar esrar ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili Resul P'yi gözaltına aldı.

Sivil timler, bir parkta uyuşturucu sattığı belirlenen Cengiz D'yi Mevlana Mahallesi'ndeki kovalamaca sonucu yakaladı.

Şüpheli Samet D, Şeyh Şamil Mahallesi'nde, Cemil G. ise Yusuflar Mahallesi'nde araç içinde uyuşturucu satışı yaparken gözaltına alındı.

30 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlemin yapıldığı operasyonda, 28,61 gram eroin, 78,8 gram esrar ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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