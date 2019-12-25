Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta 22 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]

Kahramanmaraş'ta 22 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden uyuşturucu getirip, Kahramanmaraş'ta sokak aralarında, parklarda ve kafelerde satış yapan 5 kişi yakalandı. Ekipler, 16 ayrı uyuşturucu alışverişini tespit ederek 27 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. 22'si kullanıcı 5'i satıcı şahıs yakalanırken S.P., C.K., M.D., S.U. ve N.K. isimli uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslardan paketlenmiş halde satışa hazır çok sayıda afyon sakızı, metamfetamin, eroin, esrar, bonzai ve ecstasy haplarına el koydu.


Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, uyuşturucu ticareti kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:29 Kaynak: İHA
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