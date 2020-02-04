Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama, System.String[]

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda paketler halinde metamfetamin, bonzai, esrar, afyon sakızı, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 5'i satıcı toplam 39 şüpheliye adlı işlem yaptı.


Gözaltına alınan Yaşar D. (28), Ersoy E. (26), Kasım T. (32), Hacı A. B. (37), Murat D. (37) adlı kişiler uyuşturucu satmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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