Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı

23.04.2022 15:41
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında Göksun istikametinden Afşin'e gelen bir aracı bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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3,4 km uzunluktaki elektrik telini çalan 2 şüpheli yakalandı 3,4 km uzunluktaki elektrik telini çalan 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika
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