Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 2 şüpheliye yönelik soruşturmayı derinleştiren ekipler, birbirleriyle bağlantılı olduğunu tespit ettiği E.M, A.H, C.E, E.H, A.İ. ve R.Ç'yi operasyonla gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, av tüfeği, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve paketleme malzemeleri ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.