Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

02.04.2022 12:27
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 2 şüpheliye yönelik soruşturmayı derinleştiren ekipler, birbirleriyle bağlantılı olduğunu tespit ettiği E.M, A.H, C.E, E.H, A.İ. ve R.Ç'yi operasyonla gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, av tüfeği, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve paketleme malzemeleri ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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