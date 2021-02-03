Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
03.02.2021 20:27
Kahramanmaraş'ta düzenlenen 6 farklı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen 6 farklı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında oluşturulan yol kontrol noktasında 6 araç durduruldu. Yapılan aramalarda 52 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Sanki öleceğini hissetmiş Lazio, İtalyan diktatör Mussolini'nin torununu transfer etti 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı Antalya'da önce kırmızı kart sonra gol! Beşiktaş hayata döndü EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi