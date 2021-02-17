Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheliye yasal işlem - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 25 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Yakalanan 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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