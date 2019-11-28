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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 zanlı gözaltına alınırken, bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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