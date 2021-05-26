Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, B.K'nın evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirirken B.K'yı gözaltına aldı..

Şüphelinin ifadesinden yola çıkan ekipler, Elbistan İlçesi Karaelbistan Mahallesi'ndeki bir evde de bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.