Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda iki tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarda Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik araştırma başlattı.

Ekipler, Gazipaşa, Akçakoyunlu, İsmet Paşa ve Boğaziçi mahallelerinde düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu kullanan 4 kişiyi yakaladı. Çalışmalarını genişleten ekipler uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen "Pepe Ali" lakaplı Mehmet Ali E. (63) ile Ahmet S'yi (30) gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen bin liraya da el konuldu.

Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu kullanan 4 kişi hakkında da işlem yapıldı.