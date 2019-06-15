Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satan bir kişi yakalandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satan bir kişi yakalandı

5 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satan bir kişi yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla Behçet U. gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde ve evindeki aramalarda 87,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Behçet U, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:38 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
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