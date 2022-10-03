Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

03.10.2022 14:10
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı verdiği 5 şüphelinin yakalanması için şafak vakti düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Bazı evlere koçbaşı kullanılarak girilen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 109 fişek, 2 hassas terazi, 69,50 gram sentetik uyuşturucu, 12,55 gram bonzai, 9,06 gram esrar, 43 uyuşturucu hap, 15 sentetik ecza, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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