İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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