Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

05.10.2022 18:54

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı verdiği 6 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Bazı evlere koçbaşı kullanılarak girilen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 109 fişek, 2 hassas terazi, 69,50 gram sentetik uyuşturucu, 12,55 gram bonzai, 9,06 gram esrar, 43 uyuşturucu hap, 15 sentetik ecza, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:55 Adana'da onlarca güvercin yanarak öldü! Sahiplerinin hali ise yürek parçaladı
00:32 Araç sahiplerine üzücü haber! Akaryakıta dünden sonra bugün de zam geldi
00:28 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuç! 5 ilimizden sadece 1 tanesinin tercihi farklı oldu
23:45 Bakan Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili yol haritasını canlı yayında açıkladı
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar
23:26 İçişleri Bakanı Soylu, eski yardımcısı Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine seçilmesi hakkında yorum yaptı
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 01:02:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement