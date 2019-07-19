Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından Hayrullah Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemeye yönelik yapılan operasyonda, uyuşturucu kullanıcısı bir şahıs üzerinden 1 paket halinde 0,32 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından, şahsa uyuşturucu sattığı tespit edilen A.D. isimli şahıs yapılan çalışma sonucunda yakalandı. A.D. isimli şahıstan ise poşet içerisinde 6.16 gram uyuşturucu madde, 1 paket halinde 0,64 gram, 2 paket halinde 0,55 gram gelen madde ve uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo rulosu bulundu.

Uyuşturucu kullanıcısı şahsa adli işlem yapılırken, uyuşturucu satıcısı A.D. isimli şahıs sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, Narkotik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:14 Kaynak: İHA
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