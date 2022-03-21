Kahramanmaraş'ta uyuşturucu taciri 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, son 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı.Yürütülen çalışmalarda 7 şüpheli uyuşturucu alış verişi esnasında suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.Aramalarda narkotik madde köpeği ALFİ de kullanıldı. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde yakalanan uyuşturucu maddelerle aynı özellikte maddeler ile birlikte, paketleme aparatları, tabanca, hassas terazi ve suç geliri para da bulundu.

Emniyette ifadeleri tamamlanan 7 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ