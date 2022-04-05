Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 10 kişi tutuklandı

05.04.2022 11:46

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 10 kişi tutuklandıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 10 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 10 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda 5 şüpheli paketledikleri uyuşturucuları piyasaya sürmek üzere iken, 5 şüpheli uyuşturucu alışverişi esnasında olmak üzere toplamda 10 şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerle aynı özellikte maddeler ile birlikte; paketleme aparatları, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.Ş., N.S., B.H.G., E.M., A.H., A.İ., C.E., S.A., S.Ç.K., ve A.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 10 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 10 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 10 kişi tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine suçüstü: 10 kişi tutuklandı - Son Dakika


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