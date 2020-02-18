Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası

7 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla yargılanan 4 kişiye 6 yıl 3 ay ile 12,5 yıl hapis ve para cezaları verildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla yargılanan 4 kişiye 6 yıl 3 ay ile 12,5 yıl hapis ve para cezaları verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, geçen yıl uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ahmet B., Hüseyin S., Mehmet Akif Ü. ile Mehmet K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Haklarında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 4 sanık, bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti Mehmet Akif Ü. ile Hüseyin S.'ye 6 yıl 3'er ay hapis ve 12 bin 500'er lira adli para cezası, Mehmet K. ile Ahmet B.'ye ise 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezası verdi.


Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Gezi Parkı davasında karar: 9 sanık beraat etti
Birlikte basıldığı kadının eşini bıçaklayan Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası verildi Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:53:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]