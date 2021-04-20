Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen T.K, E.A, R.L. ve H.A'nın adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin araç ve evlerinde, 196 gram toz ile 25 sentetik uyuşturucu hap ile 10 yeşil reçeteli ilaç ve 4 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.