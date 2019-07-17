KAHRAMANMARAŞ'TA UYUŞTURUCU TİCARETİNE 1 TUTUKLAMA
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KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:32 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Çamlık
Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinde 34 gram bonzai ele geçirdi. Polis
, 2 şüphelinin ifadesinde uyuşturucuyu Okan Ç.'den aldığını kaydetmesi üzerine adresini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Okan Ç., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3.56 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Okan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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