Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

4 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, System.String[]


KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinde 34 gram bonzai ele geçirdi. Polis, 2 şüphelinin ifadesinde uyuşturucuyu Okan Ç.'den aldığını kaydetmesi üzerine adresini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Okan Ç., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3.56 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Okan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:37 Kaynak: DHA
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