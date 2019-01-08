Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı
2 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 890 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 890 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kahramanmaraş- Gaziantep
karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturarak plakası belirlenen otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 890 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki H.K., A.A. ve A.O.'yu gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:13 Kaynak: DHA
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