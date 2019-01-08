Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı

2 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 890 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Ticaretine 3 Gözaltı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 890 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturarak plakası belirlenen otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 890 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobildeki H.K., A.A. ve A.O.'yu gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:13 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
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