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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine tutuklama

39 dakika önce

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine tutuklamaKAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine tutuklama
KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayrullah Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu 1 kişinin üzerinde 0,32 gram bonzai ele geçirdi. Polis, şüphelinin ifadesinde uyuşturucuyu Ahmet D.'den aldığını kaydetmesi üzerine adresini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Ahmet D., gözaltına alındı. Yapılan aramada 6.16 gram bonzai 0,55 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine tutuklama
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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:11 Kaynak: DHA
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