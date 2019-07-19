Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine tutuklama
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine tutuklamaKAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:11 Kaynak: DHA
'ta uyuşturucu ticaretine tutuklama
KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Hayrullah Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu 1 kişinin üzerinde 0,32 gram bonzai ele geçirdi. Polis
, şüphelinin ifadesinde uyuşturucuyu Ahmet D.'den aldığını kaydetmesi üzerine adresini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Ahmet D., gözaltına alındı. Yapılan aramada 6.16 gram bonzai 0,55 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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