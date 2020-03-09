Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlar ile fuhşa teşvikle yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayhan P. (48), Mehmet A. (33) ve Ertuğrul B. (22) tutuklandı.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:54 Kaynak: AA
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