Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Kahramanmaraş
'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı, tutuklandı. Bir araçta ise 7 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İsa Divanlı Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, ismi belirtilmeyen 17 yaşındaki genci, uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.
Zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç, tutuklandı. Uyuşturucu satın alırken yakalanan 3 kişi ise cezai işlem uygulanarak serbest bırakıldı.
7 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine kaçak sigara getirebileceği değerlendirilen bir kamyonete Necip Fazıl Şehir Hastanesi
kavşağında operasyon düzenledi.
Araçta bulunan H.Y. ve M.E.G, gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 7 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.