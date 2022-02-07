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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

07.02.2022 16:44
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir miktar uyuşturucu ile 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir miktar uyuşturucu ile 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Narlı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.

Araçta ve içerisindeki Y.E.K'nin (30) üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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