Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan armada poşet içerisine gizlenmiş 2 bin 384 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilde bulunan A.K. (17) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ