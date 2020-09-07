Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 10 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda 8 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis, 12 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır paketler şeklinde uyuşturucu ile 2 tabanca ele geçirildi.Emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10'u tutuklandı.

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