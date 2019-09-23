Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 12 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 12 gözaltı

20 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada uyuşturucu ile yakalanan 12 kişi, gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 12 gözaltı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada uyuşturucu ile yakalanan 12 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik kent girişinde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler, burada durdurdukları araçlar ve kişiler üzerinde narkotik köpeği 'Atos' ile arama yaptı. Aramalarda uyuşturucu ile yakalanan 12 kişi gözaltına alındı.

Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:27 Kaynak: DHA
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