Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 14 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 14 gözaltı
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KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçiren ekipler, 14 kişiyi de gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:13 Kaynak: DHA
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