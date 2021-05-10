Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 tutuklama
10.05.2021 18:37
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin ikametlerinde narkotik köpeği Alfi ile yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen M.G. (29) ve F.T. (65) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
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