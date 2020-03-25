Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 25 gözaltı (2) - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 25 gözaltı (2)
6 saat önce
GÖZALTI SAYISI 25'E ÇIKTIKahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 4 ayrı uyuşturucu operasyonu daha düzenledi.
GÖZALTI SAYISI 25'E ÇIKTI
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 4 ayrı uyuşturucu operasyonu daha düzenledi. Operasyonlarda 11 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Son operasyonlarla uyuşturucudan gözaltına alınanların sayısı 25'e yükselmiş oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
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