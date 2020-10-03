Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 1 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adli makamlara sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:30 - Kaynak: İHA
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