Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ile bir adet av tüfeği ve uyuşturucu madde paketleme aparatları ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 3 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.