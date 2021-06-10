Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat destekli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat destekli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri, sokakta uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonda O.Ş.,M.C.,M.A.,T.Ö.,İ.Y. ve A.Ç. gözaltına alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 2 kişiye adli kontrol kararı verildi. - KAHRAMANMARAŞ

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