Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 5 gözaltı
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:43 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece il girişinde şüpheli araç ve kişilere karşı uygulama noktası oluşturdu. Burada durdurulan araç ve içerisindekilerin üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, 5 kişiyi de gözaltına aldı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.
Canan Karatay: Ekmek uyuşturucu gibi bağımlılık yapıyor Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1 asker şehit oldu Denize düşen polisleri peşine düştükleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı Oğlunun borcu yüzünden cezaevine girdi