Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 8 gözaltı - Son Dakika

Olaylarla ilgisi bulunan E.B. (19), A.Ç. (35), A.Y. (35), H.A.A. (20), M.D. (29),M.Y. (32), D.Ş. (42) ile Y.O. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde 6 farklı uyuşturucu operasyonunda 25 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 9 gram esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

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