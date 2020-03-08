Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya karşı bilgilendirme çalışması yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta polis, kurduğu stantlarda uyuştucuyla mücadele için broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından bir alışveriş merkezinde ve Ulu Cami önünde kurulan stantlarda vatandaşlara uyuşturucudan korunmanın yolları anlatıldı ve uyarıcı broşürler verildi.

Uyuşturucu operasyonlarında aktif rol oynayan ve bugüne kadar önemli başarılara imza atan narkotik dedektör köpeği "Alfi" ise vatandaşların ilgi odağı oldu.

Birçok vatandaş yapılan bilgilendirme sonrası "Alfi" ile hatıra fotoğrafı çektirdi.