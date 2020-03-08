Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya karşı bilgilendirme çalışması yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya karşı bilgilendirme çalışması yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya karşı bilgilendirme çalışması yapıldı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis, kurduğu stantlarda uyuştucuyla mücadele için broşür dağıttı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya karşı bilgilendirme çalışması yapıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis, kurduğu stantlarda uyuştucuyla mücadele için broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından bir alışveriş merkezinde ve Ulu Cami önünde kurulan stantlarda vatandaşlara uyuşturucudan korunmanın yolları anlatıldı ve uyarıcı broşürler verildi.

Uyuşturucu operasyonlarında aktif rol oynayan ve bugüne kadar önemli başarılara imza atan narkotik dedektör köpeği "Alfi" ise vatandaşların ilgi odağı oldu.

Birçok vatandaş yapılan bilgilendirme sonrası "Alfi" ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kahramanmaraş, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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