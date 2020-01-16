Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Uyuşturucuyla mücadelenin toplumun her kesimini ilgilendirdiğini ifade eden Vali Vahdettin Özkan, "Bütün toplumu, anneleri ve babaları uyuşturucu mücadele konusuna müdahil ederek, bertaraf etmek için bireysel vazifeyi koordineli bir şekilde yapacağız" dedi.


2019 yılında uyuşturucuyla mücadele ve 2020 yılındaki hedeflerin belirleneceğini söyleyen Özkan, "Burada kentimizi ilgilendiren zararlı maddelerle ilgili konuları değerlendireceğiz. Özellikle ana çerçeve başlıklı olarak öncelikli metruk binalar, park ve bahçelerde güvenlik kameraları, aydınlatma sorunları, okul çevrelerinde alınacak tedbirler ve internet kafelerdeki denetlemeleri il genelinde planlamalar yapılarak faaliyete geçecektir" diye konuştu.


Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu'da, slayt eşliğinde 2019 yılında il geneli uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmayı anlattı.


2019 yılı faaliyet raporlarının değerlendirilip, 2020 yılında alınacak tedbirler ele alındığı toplantı basına kapalı olarak devam etti. - KAHRAMANMARAŞ

Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı
BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri
20:52 Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı - Son Dakika
20:49 İBB, ADALAR'DAKİ FAYTON VE ATLARI KAMULAŞTIRACAK - Son Dakika
20:48 İBB'den Cemevlerine hizmet var statü yok - Son Dakika
20:45 Şırnak'ta kayıp Süryani çifti arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
20:44 Adalar'da fayton plakaları İBB'ye geçti - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 20:54:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]