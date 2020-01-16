Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı

10 dakika önce

Kahramanmaraş Valiliğince, uyuşturucu ile mücadele eylem planı doğrultusunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Kahramanmaraş Valiliğince, uyuşturucu ile mücadele eylem planı doğrultusunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan başkanlığındaki toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede yapılması gereken hedef ve eylem planı konuşuldu.

2020 hedeflerinin konuşulduğu toplantıda, metruk binaların ve internet kafelerin denetlenmesi, parklara güvenlik kamerası takılması, aydınlatması zayıf olan yerlerin aydınlatılması, okul çevrelerindeki güvenlik kameralarının artırılması ve okul irtibat görevlileri ile sivil toplumun bu konuda daha duyarlı hale getirilmesi ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacağı belirtildi.

Jandarma ve emniyet birimlerinin 2019 yılındaki çalışmalarının anlatıldığı toplantıda 1488 olayda 2 bin 491 şüphelinin yakalandığı, 212 kişinin tutuklandığı, 11 ilçede 194 metruk binanın yıkıldığı bildirildi.

Vali Vahdettin Özkan, toplantıda yaptığı konuşmada geri izleme mekanizmalarını harekete geçirdiklerini, iş birliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda kamu kurumlarının yanı sıra toplumdaki bireylerin de destek olduğunu ifade eden Özkan, bu mücadelede herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:40 Kaynak: AA
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