Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla yakalanan 6 kişi gözaltına alındı
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KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından oluşturulan yol kontrol noktasında uyuşturucu ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:38 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından oluşturulan yol kontrol noktasında uyuşturucu ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent girişinde yol kontrol noktası oluşturdu. Burada durdurulan araç ve içerisindekilerin üstlerini arayan ekipler, toplam 18 gram metamfetamin ele geçirirken, 6 kişiyi de gözaltına aldı.
- Kahramanmaraş
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