KAHRAMANMARAŞ - Üzerinde kar biriken spor salonunun çatısı çöktü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okulun spor salonunun çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.
Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunun çatısında, şiddet kar yağışının ardından kar kütlesi oluştu.
Çatı, kar kütlesi nedeniyle çöktü.
Spor salonunun kullanılamaz hale geldiği olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, Şazibey Mahallesi Odun Ambarları bölgesinde de bazı iş yerlerinin çatılarında meydana gelen çökme sonucu hasar oluştu.
Kaynak: AA
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