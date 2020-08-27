Kahramanmaraş'ta üzerine demir kapı devrilen çocuk öldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Onikişubat ilçesindeki Malik Ejder Mahallesi'nde evlerinin önünde oynayan 4 yaşındaki Adem Emir Toy'un üzerine bahçe girişindeki sürgülü demir kapı devrildi.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 21:35 - Kaynak: AA
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