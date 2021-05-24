Kahramanmaraş'ta 2 sikke ele geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Dulkadiroğlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Kapıçam Exrem Parkı önünde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

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